В Краснодаре мужчина выбрасывал мебель и вещи с 13-го этажа

Полиция расследует случай сброса предметов с балкона Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из жилых комплексов на улице Сормовской мужчина устроил опасный «сброс» вещей с балкона. С высоты 13-го этажа на землю летели покрышки, мебель, москитные сетки и одежда — всё, что попадалось под руку.

Из-за неадекватного поведения мужчину доставили на скорой помощи в специализированное медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей. Полиция начала проверку.

«Учитывая состояние правонарушителя, он был госпитализирован в спецмедучреждение. По завершении разбирательств будет принято процессуальное решение», — прокомментировал начальник пресс-службы управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Инцидент в Комсомольском микрорайоне сняли на видео соседи. Сейчас владельцы пострадавших автомобилей посчитывают ущерб и намерены обратиться к юристам, чтобы получить компенсацию от действий дебошира.