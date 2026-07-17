Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2026 20:40

В Краснодаре мужчина выбрасывал мебель и вещи с 13-го этажа

Правонарушитель госпитализирован после сброса предметов с балкона
Евгения ХАЛИКОВА
Полиция расследует случай сброса предметов с балкона

Полиция расследует случай сброса предметов с балкона

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из жилых комплексов на улице Сормовской мужчина устроил опасный «сброс» вещей с балкона. С высоты 13-го этажа на землю летели покрышки, мебель, москитные сетки и одежда — всё, что попадалось под руку.

Из-за неадекватного поведения мужчину доставили на скорой помощи в специализированное медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей. Полиция начала проверку.

«Учитывая состояние правонарушителя, он был госпитализирован в спецмедучреждение. По завершении разбирательств будет принято процессуальное решение», — прокомментировал начальник пресс-службы управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Инцидент в Комсомольском микрорайоне сняли на видео соседи. Сейчас владельцы пострадавших автомобилей посчитывают ущерб и намерены обратиться к юристам, чтобы получить компенсацию от действий дебошира.