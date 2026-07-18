Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Муниципальный центр управления Краснодара опубликовал утреннюю сводку о работе автозаправочных станций в краевой столице 18 июля 2026 года.

Где в Краснодаре есть бензин 18 июля 2026 года

В городе функционируют 58 АЗС. При этом 56 станций временно не отпускают топливо, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

По видам топлива: АИ-92 в наличии на 39 АЗС, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на 7, дизельное топливо — на 55. На части станций действуют ограничения: топливо отпускается только в баки автомобилей. Власти призывают водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех. Ситуация на рынке топлива остаётся на контроле региональных властей и правительства РФ.