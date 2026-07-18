Кубань показала худшую динамику ввода жилья в РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат опубликовал данные о вводе жилья в регионах России по итогам первого полугодия 2026 года. Краснодарский край, традиционно один из лидеров строительной отрасли, столкнулся с рекордным спадом: объём введённого жилья составил 1,975 млн кв. м, что на 39,9% ниже показателя аналогичного периода 2025 года (3,287 млн кв. м). По темпам снижения Кубань заняла первое место среди всех субъектов РФ.

Несмотря на столь значительное падение, регион сохранил высокие абсолютные показатели. По объёму ввода жилья Краснодарский край занял пятое место в стране, уступив только Московской области (4,422 млн кв. м), Москве (2,8 млн кв. м), Республике Татарстан (2,263 млн кв. м) и Ленинградской области (2,038 млн кв. м).

При этом в самой кубанской столице ситуация выглядит иначе. За январь–июнь 2026 года застройщики вывели на рынок Краснодара 708 тыс. кв. м жилья. Для сравнения: за тот же период 2025 года этот показатель составлял 520 тыс. кв. м, что означает прирост на 36%.

Противоположная картина наблюдается в Чеченской Республике, которая стала лидером по положительной динамике: объём ввода жилья там увеличился на 34,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года.