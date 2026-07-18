В Краснодар антициклон принесет комфортное тепло без дождей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Кубанью 18 июля 2026 года сформирует гребень антициклона.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, усиливающийся с запада антициклон оттеснит с территории региона дождевые облака и удержит температуру на комфортных летних отметках.

В Краснодаре днём воздух прогреется до +27…+29°. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 19 июля, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +16…+18°, днём столбики термометров поднимутся до +29…+31°.