ПВО сбило 379 беспилотников над 15 областями, Кубанью и Крымом

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Министерство обороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 19 июля 2026 года. Дежурные расчёты ПВО за период с 20:00 до 07:00 перехватили и уничтожили 379 БПЛА самолётного типа.

География сбитых целей охватила 15 регионов: Белгородскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Тамбовскую, Орловскую, Липецкую, Тверскую, Псковскую, Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Впервые в сводке фигурируют Владимирская и Ленинградская области. Также беспилотники сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Чёрного морей.

По предварительным данным, это одна из самых масштабных воздушных атак за последние недели. Информация о возможных последствиях на земле не приводится.