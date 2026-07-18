За год работы аэропорт Геленджика перевез 346,7 тыс. пассажиров

Фото: Олег УМАРОВ

Год назад, 18 июля 2025 года, аэропорт Геленджик после трёхлетнего перерыва принял первый регулярный рейс из Москвы. За это время воздушная гавань обслужила 346 703 пассажира. Из них 168 775 прибыли на курорт, 177 928 вылетели.

В 2025 году, за неполные полгода после открытия, пассажиропоток составил 163 955 человек. В первом квартале 2026 года аэропорт обслужил более 33 тыс. пассажиров, а по итогам первого полугодия — 141,4 тыс. человек. В летнем сезоне рейсы выполняют семь авиакомпаний по десяти направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Тюмень, Сургут, Уфу, Красноярск и Норильск.

Новый терминал, построенный за 18 месяцев, способен обслуживать до миллиона пассажиров в год. Аэропорт продолжает расширять полётную программу, укрепляя статус Геленджика как одного из ключевых туристических ворот Черноморского побережья.