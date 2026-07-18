На Кубани клещи укусили более 3,1 тыс. человек

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В Краснодарском крае сохраняется напряжённая ситуация с укусами клещей. По данным Роспотребнадзора, с января 2026 года в медучреждения обратились 3187 пострадавших, из которых 1221 — дети до 14 лет. По сравнению с прошлым годом число случаев снизилось на 14,4%, однако активность членистоногих остаётся высокой.

На Черноморском побережье и в Азовском регионе зафиксировано 860 случаев укусов (в том числе 275 детей), в Краснодаре — 619 (224 ребёнка). Лабораторные исследования показали, что 13,9% клещей, снятых с людей, инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Всего с начала года исследовано 8928 клещей. Наибольшую опасность представляют особи, собранные в черте города. Акарицидные обработки проведены на площади 3410 гектаров, в том числе на 706 гектарах в детских лагерях. Контроль качества обработок продолжается.