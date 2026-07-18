В Краснодаре мегашколу на Пономаренко достраивают в режиме без выходных

Фото: канал Евгения Наумова

Строительство нового общеобразовательного учреждения на 1 550 мест на улице Пономаренко в Краснодаре перешло в финальную стадию. Рабочие перешли на график без выходных, чтобы подготовить объект к открытию 1 сентября, сообщил глава краевого центра Евгений Наумов.

На площадке сейчас завершается монтаж внутренних инженерных коммуникаций и чистовая отделка помещений. Особое внимание уделено оформлению актового и спортивного залов, а также благоустройству прилегающей территории. В кабинетах уже идет расстановка мебели и монтаж учебного оборудования. Также специалисты готовят помещения библиотеки, куда в ближайшее время завезут крупную партию учебников.

Параллельно с завершающими строительными процессами формируются учебные классы и ведется подбор педагогического состава. По словам мэра, объект находится под постоянным контролем городских служб, поскольку главная цель — обеспечить полноценный запуск учебного процесса уже в День знаний.