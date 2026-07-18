Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Новороссийске по данным на 09:00 субботы, 18 июля, функционируют 24 автозаправочные станции. На всех действующих объектах сохраняются жесткие лимиты, установленные владельцами сетей: заправка производится исключительно в баки транспортных средств с ограничением объема от 20 до 60 литров на один автомобиль. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Где есть бензин в Новороссийске 18 июля 2026 года

Согласно результатам мониторинга, ситуация с наличием различных марок топлива распределилась следующим образом:

• Дизельное топливо доступно на 20 заправках;

• Бензин АИ-92 имеется в наличии на 12 объектах;

• Бензин АИ-95 можно найти на 9 станциях;

• Высокооктановый АИ-100 отпускает только одна АЗС (в с. Глебовское).

В штатном режиме для частного транспорта работают станции сетей «Лукойл» (включая точки на пр. Дзержинского, ул. Куникова и в ст. Раевской), «Роснефть» (в Кирилловке и Верхнебаканском), а также объекты «Газпрома», «Rusoil», «Татнефти» и «Ягуара» в прилегающих населенных пунктах. При этом 11 городских АЗС на данный момент полностью приостановили отпуск нефтепродуктов.

Власти обращают внимание на особый статус ряда объектов. Заправки «Роснефти» в Цемдолине и на Мысхакском шоссе, а также «Лукойл» на улице Суворовской работают в закрытом режиме — только для спецтранспорта, инвалидов и по топливным картам. Горожан просят не тратить время на визиты к этим точкам. Для нужд сельского хозяйства выделены отдельные пункты выдачи ГСМ, работающие по специальному графику.