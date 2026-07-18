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Туристический налог в Сочи продолжает приносить доходы в городскую казну. С января по июнь 2026 года сумма поступлений составила 284 млн рублей. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин на пресс-конференции. В прошлом году за аналогичный период было собрано около 500 млн рублей, а всего за 2025 год — порядка 1 млрд.

Туристический налог в Сочи 2026 года

Ставка налога в 2025 году составляла 1%, в 2026-м она повышена до 2%. При этом минимальная сумма сбора — 100 рублей за сутки проживания независимо от цены номера. В 2027 году ставка вырастет до 3%, в 2028-м — до 4%, с 2029 года — до 5%.

По словам Прошунина, гостиничный бизнес не просил об отмене налога. Собранные средства направляются на развитие городской инфраструктуры. По итогам 2026 года власти ожидают поступлений в размере 900 млн рублей, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.