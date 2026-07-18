Аэропорт Сухума стал альтернативными воротами в Сочи для российских туристов

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В летнем сезоне 2026 года курорты Краснодарского края демонстрируют разнонаправленную динамику туристического спроса. На фоне снижения интереса к Сочи и Геленджику единственной точкой бурного роста стала Анапа, где турпоток увеличился сразу на 40%. Об этом сообщил kuban.aif.ru. вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По оценкам эксперта, в текущем сезоне падение спроса на отдых в Сочи составило порядка 12% — спад затронул как прибрежный, так и горный кластеры. При этом путешественники стали активно использовать альтернативные логистические схемы. В частности, туристы пользуются круглосуточным аэропортом Сухума в Абхазии, число рейсов в который выросло в три раза по сравнению с прошлым летом. Часть отдыхающих прилетает в столицу Абхазии и уже оттуда добирается до Сочи наземным транспортом.

Снижение спроса на 15% также зафиксировано в Геленджике и на курортах Азовского побережья, включая Ейск, станицу Должанскую, поселки Кучугуры и Приморско-Ахтарск. Мкртчян уточнил, что ключевым негативным фактором для Азовского направления стали локальные логистические сложности, связанные с перебоями в поставках автомобильного топлива на местные АЗС.

На этом фоне Анапа продемонстрировала рекордные показатели, став единственным крупным кубанским курортом с положительной динамикой. Прирост бронирований в этом направлении с начала лета достиг 40%.