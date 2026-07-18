В Ейском районе построят 22 километра новых канализационных сетей

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В поселке Морском Ейского района Краснодарского края продолжается масштабное строительство современной системы водоотведения, которая свяжет населенный пункт с очистными сооружениями Ейска. Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы по созданию коммунальной инфраструктуры стартовали в 2025 году. В настоящее время подрядные организации ведут монтаж напорных и самотечных участков канализационных коллекторов. Общая протяженность новых инженерных сетей составит около 22 километров.

По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день специалисты выполнили около трети от общего объема запланированных работ. Полностью завершить строительство новой системы водоотведения и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года. Модернизация сетей позволит значительно улучшить экологическую обстановку в прибрежной зоне и обеспечить надежное коммунальное обслуживание жителей и гостей курортного поселка.