Мораторий на строительство наложили в горах Сочи

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Администрация Сочи временно приостановила выдачу новых разрешений на строительство объектов в горном кластере Красная Поляна. Мораторий будет действовать до тех пор, пока инвесторы качественно не завершат все уже реализуемые проекты, сообщил мэр города Андрей Прошунин на пресс-конференции.

Градоначальник пояснил, что горная территория обладает колоссальным потенциалом развития, однако дальнейшее наращивание темпов строительства упирается в дефицит мощностей жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь речь идет о модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Прошунин признал, что инфраструктуры, подготовленной к зимней Олимпиаде 2014 года, сегодня уже недостаточно для растущего курорта. Для решения этой проблемы муниципальные власти сейчас подбирают земельный участок под строительство нового крупного водозабора.

Приостановка выдачи новых разрешений не остановит запущенные процессы. Сейчас в Красной Поляне реализуется концепция развития исторического поселка как четвертого полноценного горного курорта Большого Сочи. На данный момент здесь функционируют 73 средства размещения на 3 тысячи номеров. За счет текущих инвестиционных проектов номерной фонд планируется увеличить еще на 5 тысяч единиц.

В частности, до конца 2026 года на курорте откроют новый пятизвездочный отель на 802 номера, а в 2027 году завершат возведение премиального гостиничного комплекса, состоящего из 23 шале. В более долгосрочной перспективе в горном кластере планируется создать масштабный туристический хаб площадью около 20 гектаров, объем частных инвестиций в который оценивается в 55 млрд рублей.

Всего в Сочи в разной стадии реализации находятся 60 крупных инвестпроектов на общую сумму 650 млрд рублей, 44 из которых относятся к санаторно-курортной сфере. В Красной Поляне сосредоточено восемь из них.