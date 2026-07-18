В Краснодареа 12 купальщиков спасли из реки Кубань

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре сотрудники муниципальной службы спасения с начала 2026 года вытащили из воды 12 тонувших граждан, среди которых оказались трое несовершеннолетних. Статистику по предотвращению несчастных случаев на водных объектах города опубликовали в экстренном ведомстве.

Летний зной вынуждает горожан пренебрегать правилами безопасности и заходить в воду, несмотря на действующий в краевом центре повсеместный запрет на купание. Чтобы не допустить гибели людей, спасательные подразделения ежедневно патрулируют русло реки Кубани и ее берега. Специалисты проводят разъяснительную работу с отдыхающими, а также выявляют детей, которые находятся у воды без сопровождения родителей или опекунов.

Для оперативного реагирования на происшествия на ключевых водных локациях города с начала мая функционируют четыре временных поста Службы спасения. Они развернуты в популярных рекреационных зонах: в Рождественском парке Юбилейного микрорайона, на Солнечном Острове, у Затона в парке имени 30-летия Победы, а также на озере Старая Кубань.

Представители ведомства еще раз акцентировали внимание на том, что пригодных и разрешенных для купания зон в черте Краснодара не существует. Заходить в реку Кубань смертельно опасно из-за сложного рельефа дна с резкими обрывами, наличия водоворотов и сильного течения. Дополнительным фактором риска является несоответствие химического и бактериологического состава воды действующим санитарно-гигиеническим нормативам. При возникновении чрезвычайной ситуации очевидцев призывают незамедлительно вызывать квалифицированных специалистов по единому экстренному номеру 112.