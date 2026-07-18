Мэр Сочи Прошунин предложил изменить правила легализации частных мини-отелей

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Администрация Сочи выступила с инициативой скорректировать параметры пилотного проекта по легализации гостевых домов, увеличив предельно допустимый номерной фонд таких объектов с 15 до 30 комнат. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Градоначальник пояснил, что действующее ограничение в 15 номеров не соответствует реальному масштабу частного сектора размещения. Из-за этого барьера многие владельцы мини-гостиниц регистрируют лишь разрешенную часть комнат, скрывая остальной фонд от официального учета. Увеличение лимита в два раза позволит легализовать крупные гостевые дома целиком, сделав этот сегмент рынка прозрачным и безопасным.

По оценкам городских властей, в Сочи сейчас функционирует более 2 тысяч гостевых домов, однако в реестр на данный момент внесено около 1,6 тысячи из них. Переход в правовое поле выгоден и самим отельерам, поскольку официальный статус позволяет беспрепятственно решать ключевые вопросы ведения бизнеса: проходить проверки пожарной безопасности, обеспечивать общественный порядок и интегрировать камеры видеонаблюдения в муниципальную систему общественной безопасности.

Эксперимент по выводу из тени гостевых домов стартовал в Краснодарском крае в ноябре 2025 года. Предполагается, что осенью 2026 года Государственная дума изучит отзывы и пакет поправок, подготовленный администрациями приморских городов, для последующей доработки федерального законодательства.