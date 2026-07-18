Под Майкопом нашли загадочное каменное святилище

Фото: канал Мурата Кумпилова

В Республике Адыгея во время охранно-спасательных раскопок кургана «Северный-6» обнаружена уникальная круговая конструкция из речного камня, а также захоронение средневекового воина с комплектом вооружения. Об этом сообщил руководитель региона Мурат Кумпилов.

Работы на объекте, расположенном в окрестностях поселка Северный, вели специалисты исследовательской организации «Культурное Наследие». Под насыпью кургана они расчистили древнюю кольцевую выкладку из крупного речного булыжника. Историки предполагают, что этот объект мог служить либо сакральным святилищем для проведения обрядов, либо частью монументального погребального комплекса.

С внешней стороны каменного круга ученые обнаружили скелет древнего бойца. В его могиле находился богатый погребальный инвентарь, указывающий на высокий статус усопшего. Археологи извлекли боевой кинжал, несколько железных наконечников стрел, кресало с кремнем для добывания огня, декоративные поясные бляшки и изящное височное кольцо из бронзы. Рядом с останками стоял крупный красноглиняный кувшин, изготовленный по классическим восточным образцам.

На данный момент ученые устанавливают хронологические рамки памятника. По одной из версий, курган может относиться к эпохе ранней бронзы и принадлежать к знаменитой Майкопской культуре. По другой — захоронение датируется XIII–XIV веками и представляет Белореченскую средневековую культуру. Все отреставрированные артефакты останутся в республике и пополнят экспозиции государственных музеев Адыгеи.