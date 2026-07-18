Мэр Сочи: за полтора года в городе разрешили построить лишь один жилой дом

Сочи Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Сочи приступили к всеобъемлющему пересмотру главного градостроительного документа курорта – генерального плана, а также Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Изменения направлены на жесткое ограничение коммерческой жилой застройки и усиление фокуса на развитие санаторно-курортного комплекса, инженерной и социальной инфраструктуры, сообщил глава города Андрей Прошунин в ходе состоявшейся пресс-конференции.

Необходимость актуализации ключевых градостроительных регламентов возникла после того, как в минувшем году Сочи официально получил статус курорта федерального значения, а также произошло существенное увеличение природоохранных зон за счет расширения границ Сочинского национального парка. Эти факторы потребовали переосмысления вектора пространственного развития города.

Как пояснил Андрей Прошунин, работа над обновлением генерального плана ведется при прямой поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Важным элементом этого процесса является тесное взаимодействие с председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Шмелёвой, что позволяет учитывать комплексные подходы к развитию всего Черноморского побережья. После утверждения нового генплана, которое ожидается в ближайшее время, город приступит к принятию актуализированных ПЗЗ. Проект этих правил уже получил положительные заключения от целого ряда краевых и федеральных экспертных ведомств.

Ключевым аспектом новой градостроительной политики станет усиленная защита уникальной береговой линии Сочи. Мэр подчеркнул, что город последовательно придерживается курса на минимизацию коммерческого жилищного строительства. Основной акцент теперь будет сделан на возведении объектов, необходимых для санаторно-курортного комплекса, модернизации и строительства инженерных сетей, а также создании современной социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник.

В качестве иллюстрации жесткости нового подхода Прошунин привел показательную статистику: за последние полтора года на всей территории Сочи было выдано лишь одно разрешение на возведение многоквартирного жилого дома. Это касалось объекта на 93 квартиры, расположенного на улице Виноградной в микрорайоне Мамайка. Примечательно, что даже это единичное разрешение было предоставлено девелоперу в обмен на его обязательство построить новый детский сад в рамках договора о комплексном развитии территории. Такие меры призваны обеспечить сбалансированное развитие города и предотвратить инфраструктурный коллапс.

При этом, несмотря на фактически введенный мораторий на новое коммерческое жилье, объемы ввода социально значимых и инфраструктурных объектов в Сочи, напротив, продемонстрировали устойчивый рост. За последние два года их количество увеличилось на треть, что свидетельствует о смещении приоритетов городской политики. К ним относятся новые школы, детские сады, спортивные сооружения, а также модернизация коммунальных систем, таких как водоснабжение и водоотведение, которые являются критически важными для устойчивого функционирования крупнейшего российского курорта.

Эти данные подтверждают целенаправленность усилий городской администрации по созданию комфортной и безопасной среды для жителей и гостей Сочи, при этом сохраняя его уникальный природный и архитектурный облик.