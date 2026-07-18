На Кубани ожидаются 31-градусная жара и чрезвычайная пожароопасность

Фото: Олег УМАРОВ

В воскресенье, 19 июля, в Краснодарском крае прогнозируется сухая и жаркая погода с дневными температурами до 26…31 градуса, при этом в регионе объявлено штормовое предупреждение по пожароопасности. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в крае ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь днем и вечером в отдельных юго-восточных районах. На Черноморском побережье установится малооблачная погода с температурой до 31 градуса и порывами ветра до 12–14 м/с. В Краснодаре осадков не прогнозируют, днем воздух прогреется до 29…31 градуса.

До конца суток 19 июля в северо-восточных районах Кубани объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Кроме того, высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в северо-западных, центральных районах и на побережье, за исключением Краснодара, Сочи и федеральной территории Сириус.