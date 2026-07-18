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НовостиСпорт18 июля 2026 15:28

Воспитанник «Краснодара» Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в родной клуб

ФК «Краснодар» укрепил переднюю линию: Дмитрий Воробьёв официально представлен в команде
Ева МУР
Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Нападающий Дмитрий Воробьёв вновь стал игроком футбольного клуба «Краснодар». Трансфер форварда из московского «Локомотива» был официально оформлен накануне, после чего стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2030 года, сообщила пресс-служба «черно-зеленых».

Вернувшийся в систему «быков» футболист выбрал себе 10-й игровой номер. Для Воробьёва это возвращение стало символичным: он является выпускником клубной Академии, начинавшим свой профессиональный путь именно в структуре краснодарского коллектива. За годы выступлений на высшем уровне он сумел зарекомендовать себя как один из самых результативных форвардов национального первенства.

Усиление состава нападающим высокого класса станет важным фактором для «Краснодара» в преддверии борьбы за титулы в новом сезоне 2026/2027. Ранее команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-лиги и дошла до решающего матча Кубка России.