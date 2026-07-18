Инфляция на Кубани остается ниже среднероссийской при годовом ускорении до 5,71%

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Краснодарском крае по итогам июня 2026 года зафиксировано ускорение годового темпа роста цен до 5,71%. Согласно актуальному отчету Банка России, региональный показатель инфляции оказался более сдержанным, чем в среднем по стране, где он достиг 6,02%. Месячный прирост стоимости товаров и услуг на Кубани составил 1,12%.

Наиболее заметное ценовое давление жители региона ощутили в сфере услуг — здесь годовое удорожание составило 10,77%. В то же время сегменты продуктов питания и непродовольственных товаров показали динамику ниже среднего уровня инфляции (3,83% и 3,35% за год соответственно). По мнению экспертов Центробанка, основными драйверами июньского роста стали коррекция цен на моторное топливо после майского затишья и сезонное удорожание плодоовощной продукции.

В Республике Адыгея инфляционные процессы протекают интенсивнее: к июлю годовой показатель здесь разогнался до 7,28%, а за один июнь цены прибавили 1,28%. Специалисты связывают такую ситуацию в республике с существенным ростом издержек производителей, ритейлеров и поставщиков услуг, которые вынуждены закладывать свои расходы в конечную стоимость товаров.

В целом по Российской Федерации годовая инфляция в июне закрепилась на уровне 6,02%. Помимо динамики цен на бензин и дизельное топливо, на общероссийский показатель повлияли разовые факторы, в частности индексация тарифов на услуги связи и подорожание ряда продуктов питания.