Мостовой оценил шансы Испании и Аргентины в финале ЧМ по футболу 2026 года

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился прогнозами на предстоящий финал мирового первенства по футболу, выделив сильные стороны команд Испании и Аргентины. Мнением эксперт поделился в беседе с RTVI.

Главным преимуществом испанской сборной Мостовой назвал образцовый контроль мяча. «Их козырь — умение обращаться с мячом и не терять его в простых ситуациях. Когда они владеют снарядом, они могут сделать несколько лишних передач, но исключают ошибки, которые допускают другие команды», — пояснил эксперт.

Однако, по мнению экс-футболиста, у Аргентины есть неоспоримый аргумент — Лионель Месси. Мостовой назвал 39-летнего капитана аргентинцев «величайшим игроком всех времен», отметив, что он способен единолично решить исход встречи. «Я восхищаюсь Месси более 20 лет. Человек установил и побил все возможные рекорды, которые никто и никогда больше не достигнет», — добавил он.

Отвечая на критику тех, кто упрекает Месси за его «спокойную» манеру игры и низкую беговую активность на поле, Мостовой подчеркнул: «Зачем ему двигаться, если он заставляет мяч двигаться? Он валтузит двадцатилетних соперников, и это бесполезно пытаться нейтрализовать». Эксперт напомнил, что попытки «разобрать» стиль игры аргентинца ведутся десятилетиями, однако никто так и не нашел способа его остановить.

Мостовой резюмировал, что в финале столкнутся два разных подхода к футболу: организованная, почти безошибочная игра испанцев и гениальность одного игрока, способного изменить ход матча в любой момент.