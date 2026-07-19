Опубликовано видео с места крушения вертолета МИ-2 в Краснодарском крае

Фото: скриншот видео

Вертолет МИ-2 разбился в Калининском районе Краснодарского края 18 июля. Судно совершало сельскохозяйственные работы по обработке полей. На место выехали экстренные службы, в том числе сотрудники МЧС. После крушения начался пожар на территории 20 кв.м. Возгорание удалось оперативно потушить.

К сожалению, пилот вертолета погиб. Прокуратура завела уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, - сообщили в ведомстве.

Видео с места крушения вертолета МИ-2 в Краснодарском крае

После обследования места ЧП было опубликовано видео. На кадрах - искореженные части вертолета, которые лежат в поле.