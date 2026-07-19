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НовостиЧто происходит19 июля 2026 6:29

Над Кубанью и другими регионами уничтожено 140 беспилотников

Атака беспилотников отражена в девяти регионах средствами ПВО
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В ночь на 19 июля средства ПВО отразили атаку беспилотников на регионы России. По данным Минобороны, было уничтожено 140 БПЛА, в том числе над территорией Краснодарского края, Черным и Азовским морем.

- С 20.00 18 июля до 8.00 19 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в ведомстве.

На утро 19 июля в Анапе и Туапсинском районе отменили угрозу атаки беспилотников. Аэропорт Геленджика после введенных ограничений работает в штатном режиме.