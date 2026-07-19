В Сочи работает 50 АЗС, на 30 введены ограничения по продаже бензина

Фото: архив "КП"

В Сочи открыты 50 АЗС на утро 19 июля. На курорте 30 заправок отпускают топливо с ограничениями - только в бак и не более 30 литров на машину.

По данным администрации города, АИ-100 есть на 24 АЗС, АИ 95 можно заправиться на 32 АЗС, АИ 92 – на 33, дизелем – на 39 АЗС.

- На двух заправках «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. Еще на двух АЗС «Лукойл» аналогичное ограничение действует на бензин, но дизельное топливо можно приобрести без карты, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте временно не работает 8 заправок.