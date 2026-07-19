Ветерану из Краснодара Марфе Бочко исполнился 101 год

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Марфе Иванове Бочко 19 июля исполнился 101 год. Судьба женщины была непростой. В 1933 году во время голода умерли все ее родные, кроме мамы. А когда наступил 1941 год, она рыла окопы на Малой земле. После завершения боев в Новороссийске, Марфа Ивановна вернулась в родную станицу Елизаветинскую, где всю жизнь проработала на ферме.

"Сегодня она окружена любовью и заботой близких. Тепло семейного очага – самое ценное", - рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Наумов пожелал ветерану и ее родственникам здоровья.