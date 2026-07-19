Названы рабочие профессии с зарплатой в 500 тыс рублей

Профессия металлурга востребована на рынке труда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рабочие специальности остаются самыми востребованными на рынке труда, частности работодатели остро нуждаются в металлургах. Так, спрос на эти специальности вырос за первое полугодие 2026 года на 116 процентов

"Престиж профессии снизился за последние несколько десятилетий. Но сейчас ситуация меняется, и уровень зарплат в этой отрасли высокий. Опытные прокатчики и доменщики зарабатывают 500-600 тысяч рублей!. - рассказала «Абзацу» карьерный консультант Зулия Лоикова.

Она отметила, что в обществе до сих пор сохраняется стереотип о тяжелых условиях труда в металлургии. Но на сомом деле в настоящее время условия работы на производстве сильно отличается от советского периода. Сейчас металлургия - это современные технологичные процессы, требующие от работников не только физической силы, но и знаний техники и цифровые навыки.