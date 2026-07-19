В станице Динской отремонтируют водопровод на ул. Комсомольской

Водопровод в Динской отремонтируют в рамках нацпроекта. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В станице Динской продолжаются работы по капитальному ремонту водопроводных сетей. Подрядчики уже заменили аварийные трубы и отремонтировали колодцы на участке ул. Комсомольской - от Шевченко до Гоголя.

"Эти мероприятия уже позволили заметно снизить аварийность на отдельных сегментах сети", - сообщил министр ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Ожидается, что модернизация сетей позволит в дальнейшем избежать засоров и улучшит напор воды в пиковые периоды.

В 2026 году на Кубани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 40 объектов в 34 районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. На эти цели направят более 2 млрд.