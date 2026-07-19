В Сочи установят более 100 умных светофоров к 2028 году

В городе обновят светофоры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи начнется большая работа по модернизации дорожной сети. К 2028 году на курорте появится более 100 умных светофоров. Они будут мониторить потоки и распознавать происшествия на дорогах. На эти цели планируют выделить 250 млн рублей в рамках проекта "Инфраструктура для жизни".

"Это большой вклад в обеспечение безопасного и комфортного дорожного движения на территории Сочи", - рассказал глава курорта Андрей Прошунин.

В городе также проходят масштабные ремонтные работы на трассах. В этом году завершили обновление Сухумского шоссе, продолжается ремонт Новороссийского шоссе. Строительство обхода Адлера, который позволит быстрее добираться до аэропорта из Сириуса и Красной Поляны остается приоритетным для города.

Для комфорта пассажиров в прошлом году в Сочи запустили 75 новых автобусов, в этом году подвижной состав обновят еще на 37 машин.