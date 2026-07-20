Объем инвестиций в санаторно-курортную и туристическую сферу Сочи составляет 605 млрд рублей Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Сочи развивают Лазаревский туристический кластер. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин на пресс-конференции.

«Центральные районы Сочи – Центральный, Хостинский, Адлерский – достигли предела своей рекреационной емкости. Переуплотнение застройки, нагрузка на инженерные сети, транспортные коллапсы – все это говорит о том, что нам нужно смещать фокус развития на новые территории. Лазаревский район имеет огромный, пока еще не раскрытый потенциал. Сейчас мы активно работаем над его благоустройством, привлекаем инвесторов», – сказал Андрей Прошунин.

Так, в Аше возводят современный гостиничный комплекс из трех объектов. В микрорайоне Уч-Дере реконструируют санаторий «Белые ночи». Строительство всесезонного комплекса «Алеан Ресорт Монвер» в микрорайоне Якорная Щель возобновили в мае 2026 года.

Всего в Сочи насчитывается более 60 инвестпроектов. Из них 43 относятся к отрасли гостеприимства. Объем инвестиций в экономику курорта составляет 702 млрд рублей, в том числе 605 млрд рублей – в санаторно-курортную и туристическую сферу.

За пять-шесть лет в Сочи создадут более 27 тысяч новых гостиничных номеров и свыше 24 тысяч рабочих мест.

В 2025 году в Сочи при реализации инвестпроектов открыли три гостиницы категории 4 и 5 звезд в Центральном и Хостинском районах, санаторий «Кристалл» в Хосте. Завершается реконструкция санатория «Волна», возведенного в 1949-1964 годы и ставшего памятником культурного наследия. Легендарную гостиницу «Приморская» после реконструкции откроют в 2027 году.