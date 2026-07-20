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НовостиОбщество20 июля 2026 4:47

Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон

Краснодарский край обошел Москву и Санкт-Петербург среди самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон
Валерия ПАВЛОВА
Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон Фото из архива КП

Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон Фото из архива КП

Краснодарский край возглавил топ направлений для отдыха в бархатный сезон. Результаты исследования представлены сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

На Краснодарский край приходится 21,09% заказов. При этом в сравнении с 2025 годом показатель снизился. Москва находится на втором месте (18,16%), а Санкт-Петербург – на третьем (12,82%).

В пятерку самых популярных направлений вошла Калининградская область, которая занимает четвертое место. Приморский край стал пятым – в 2025 году регион находился на 10-й позиции. Республика Татарстан, ранее входившая в топ-5 популярных направлений, опустилась на седьмое место, пишет ТАСС.

В 2026 году доля бронирований отелей в России в бархатный сезон достигла 50%. Эксперты отмечают, что отдыхать внутри страны стали немного дольше и дешевле. Поездка в среднем составляет до четырех дней, а средняя стоимость размещения в сутки – 8,5 тысяч рублей.