Юрист Русяев объяснил, как разделить лицевой счет в квартире

Юрист объяснил, как разделить лицевой счет в квартире Фото из архива КП

Лицевой счет в квартире можно разделить только при долевой собственности, предупредил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Если жилье находится в совместной собственности супругов, его сначала необходимо преобразовать в долевую – через соглашение или брачный договор.

«Раздел доступен только при долевой собственности. Совместную собственность супругов сначала потребуется преобразовать в долевую через соглашение или брачный договор. В муниципальной квартире по договору социального найма классический раздел не проводится, там жильцы решают вопрос через определение порядка участия в оплате. Не получится разделить счет и в служебном либо арестованном жилье», – сказал эксперт.

Лицевой счет открывается на каждое жилое помещение и содержит сведения о квартире, зарегистрированных жильцах и начислениях за коммунальные услуги. Именно по нему формируется ежемесячная платежка. Когда квартира принадлежит нескольким владельцам, счет по умолчанию один, а квитанция приходит общая.

«Здесь и возникает главная проблема. По статье 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан нести расходы соразмерно своей доле, но при едином счете долг любого из совладельцев числится за всей квартирой. Раздел решает эту задачу. Каждый получает собственную квитанцию, платит строго за свою долю и защищен от чужих неплатежей. Пеня и взыскание грозят только тому, кто действительно не платит», – сказал юрист.

Для оформления раздела потребуются паспорта совладельцев, выписка из ЕГРН, технические документы на квартиру и письменное соглашение о порядке оплаты. Если все собственники согласны, они подписывают соглашение, подают заявление в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, и в течение месяца получают отдельные квитанции, пишет NEWS.ru.