Россияне в возрасте от 30 до 54 лет чаще всего ходят в фитнес-клубы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Основную аудиторию фитнес-клубов в России составляют граждане в возрасте от 30 до 54 лет. Об этом рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Параллельно растет интерес к программам активного долголетия.

За первое полугодие 2026 года самой многочисленной группой посетителей стали россияне 40-54 лет – их доля увеличилась с 28,8% до 34,1%. На возрастную категорию 30-39 лет приходится 27,4% клиентов, на молодежь 18-29 лет – 24,7%, а на посетителей старше 55 лет – 13,8%. Аудитория 30-54 лет суммарно составляет 61,5% всех посетителей фитнес-клубов.

«В отрасли заметно смещение акцентов: клиенты все чаще приходят не за сиюминутным внешним эффектом, а ради качественного сна, здоровья суставов, общей функциональности организма и физической активности. Это, в свою очередь, требует от клубов обновления программ и повышения квалификации тренеров», – сказала Елена Силина.

Для дальнейшего развития сферы Национальное фитнес-сообщество предлагает пакет системных мер. Это, в частности, инвестиционные кредиты по ставке около 3% на ремонт и оборудование, снижение страховых взносов до 7,6% на выплаты свыше 1,5 МРОТ для организаций с профильным ОКВЭД, пересмотр условий УСН и введение спецрежима для фитнес-операторов, пишет NEWS.ru