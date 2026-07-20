В Краснодаре более 60 улиц останутся без света 20 июля Фото из архива КП

В Краснодаре более 60 улиц останутся без света 20 июля. О плановых отключениях электроэнергии сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

С 8:00 до 17:00 электричества не будет по улицам Красных партизан, 4/4, Рождественской набережной, 51, Таманской, 154

С 9:00 до 16:00 отключение запланировано по улицам 2 Полевой, 38-51, Базарной 81-115, Знаменской, 79-123, Изумрудный пр., 31-37, Лаврова Леонида, 18/3-22, 58-91, Лысенко атамана, 37-45, 58-66, Новодонецкой, 1-11, 37-70, Покровской, 1-5, Становой, 50-72.

С 9:00-17:00 подачу электроэнергии приостановят по улицам 1 Мая, 65, 67, 1 линия ПРК, 181-304, 1-е отделение с/з «Крас-кий», 1, 2 Арбатской, 5, 2 линия ПРК, 1-94, 3 линия ПРК, 68, 4 линия ПРК, 77-118, 42 Линия, 23, 5 линия ПРК, 75-101, Адыгейская Набережная, 188, 238-242, Адыгейский 1 пер., 1-6, Алуштинской, 1/б, Арбатской, 14, Артиллерийской, 153-205, Бабушкина, 96-104, Бершанской, 345/1-402/б, Бийской, 1-16, Власова, 130-199, Воронежский бугор, 3-21, Восточный Обход, 1-15.

Отключения запланированы по улицам Выселковской, 1-20, Геймановской, 17-42, Головатого Атамана, 2-26, Евдокимовской, 1-33, Екатериновской, 25-42, Защитников Отечества, 5, Ивановской, 1, 2, 26, Ким, 68-101, Кисляковской, 1-16, Книжной, 1-19, Кондратенко Николая, 8-12, Константиновский пер., 2-5, Кропоткина, 50, 82-88, 92-231, Кропоткина пр., 1-14, Лавочкина, 11, Петра Метальникова, 2, Милютинской, 29-43, бульвар Надежды, 14-55, Передерия, 96-143, Переяславской, 29-39, Петровский пер., 2-28, Рылеева, 103-150, Северной, 171, Фурманова, 34-50, 79-99, 118-132, Холмской, 1-17, Щербиновской, 2-12, Энгельса, 74-147, Экономической, 4-26, Ягодина, 1-72 и Янтарной, 2-4.

С 13:00 до 17:00 света не будет по улицам Коммунаров, 237, 239 и Красной, 202, 202/а.