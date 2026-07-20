Где в Геленджике есть бензин 20 июля 2026

В Геленджике работают шесть заправок 20 июля Фото из архива КП

В Геленджике работают шесть заправок 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Топливо продолжаю отпускать только в баки – до 30 литров на автомобиль. Продажа в канистры и другие емкости не производится.

АИ-100 есть на одной заправке. АИ-95 в наличии на четырех АЗС, АИ-92 – на трех. Дизельное топливо продают на шести заправках.

АЗС «Роснефть» работают в микрорайоне Черемушки (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо) и на улице Туристической (дизельное топливо). Заправки «Лукоил» работают на кольце (дизельное топливо), на улице Островского (АИ-92, АИ-95, дизельное топливо) и в селе Архипо-Осиповка (АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо).

Заправка «Газпромнефть» работает на М-4 «Дон» (АИ-92, дизельное топливо).