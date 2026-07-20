Где в Сочи есть бензин 20 июля 2026

В Сочи работают 50 заправок 20 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 20 июля отпускают топливо 50 заправок. Об этом сообщили в городской администрации.

На 30 АЗС продолжают действовать ограничения. Топливо отпускают только в баки и не более 30 литров на один автомобиль.

Три заправки временно не отпускают топливо. Пять АЗС закрыты на плановый ремонт.

АИ-100 в наличии на 24 заправках, АИ 95 и АИ-92 – на 32. Дизельное топливо есть на 39 станциях, сжиженный газ – на 11.

На двух заправках «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. На двух АЗС «Лукойл» такие ограничения действуют на бензин. Но дизельное топливо продают без топливных карт.

Водителей просят не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.