На пляжах Геленджика зафиксировали наплыв отдыхающих и рост цен на инвентарь

Фото: Олег УМАРОВ

На центральных пляжах Геленджика в разгар летнего сезона зафиксирован пиковый наплыв отдыхающих. Несмотря на кратковременные осадки в утренние часы, побережье переполнено туристами, а температура морской воды у берегов курорта поднялась до комфортных плюс 23 градусов, пишет Южный Федеральный.

По словам очевидцев, на главном городском пляже наблюдается настоящее столпотворение: свободного пространства на гальке практически не осталось, а высокая плотность отдыхающих фиксируется как на суше, так и в воде.

На фоне высокого спроса на курортную инфраструктуру коммерческие арендаторы скорректировали стоимость проката пляжного инвентаря. Так, на популярном пляже «Саламандра» стоимость аренды одного шезлонга составляет 1 000 рублей за полудневную смену (с 08:00 до 14:00 либо с 14:00 до 20:00). Ближе к закрытию пляжа, в период с 18:00 до 20:00, цена снижается до 600 рублей.

Размещение в индивидуальном пляжном бунгало обойдется отдыхающим в сумму от 3 000 до 5 000 рублей в зависимости от его расположения и комплектации. Наиболее бюджетным предложением в прейскуранте пляжа оказалась аренда специальной подушки для отдыха на гальке, стоимость которой составляет 500 рублей.