Более 11 тысяч тонн льняного масла проверили на Кубани для экспорта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новороссийском филиале Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса проверили 11,4 тысячи тонн льняного масла. Такое количество продукции, предназначенной для экспорта, исследовали с начала 2026 года.

Основной объем продукции – 11,3 тысячи тонн – отправили в Китай. В этот же период 2025 года льняное масло на экспорт в КНР через порты Кубани не отгружали.

Еще 120 тонн продукции экспортировали в Турцию.

«Исследования льняного масла требуют точного соблюдения международных регламентов. Согласно стандарту КНР GB/T 8235-2019, содержание линоленовой кислоты (Омега-3) в масле должно составлять от 45% до 70%», – сказала замдиректора Новороссийского филиала ЦОК АПК Татьяна Мамонова.

Дополнительным фактором риска становится логистика. Льняное масло из Новороссийска в порты Китая во флекситанках доставляют в период до 45 дней. При этом продукция подвержена быстрому окислению.

«Чтобы продукт не испортился в пути, он должен быть сухим: стандарт допускает не более 0,20% влаги и летучих веществ. Специалисты филиала осуществляют отбор проб непосредственно в процессе налива партий во флекситанки для проведения лабораторных исследований и выдачи соответствующих заключений», – сказала Татьяна Мамонова.

Все партии масла по результатам исследования соответствуют требованиям безопасности стран-импортеров.

Всего с начала 2026 года лаборатории Новороссийского филиала проверили 656 тысяч тонн растительных масел для экспорта. В том числе исследованы подсолнечное, рапсовое, соевое, льняное и кукурузное масла. Продукцию из России поставляют в Индию, Турцию, Тунис, Саудовскую Аравию, Судан, Китай, Сирию, Египет, Ливан, ОАЭ и Иорданию.