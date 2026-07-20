Нейросеть за час доказала математическую гипотезу полувековой давности

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Нейросеть компании OpenAI совершила крупный научный прорыв, за один час доказав гипотезу о двойном покрытии циклов (Cycle Double Cover Conjecture), над которой ведущие математики мира безуспешно бились более 50 лет. Об этом сообщили специалисты Принстонского университета (США), которые уже приступили к детальной верификации полученных результатов.

Гипотеза, сформулированная в 1970-х годах, является одной из фундаментальных и сложнейших задач в теории графов. Чтобы найти решение, генеративная модель задействовала сложную систему из 64 виртуальных ИИ-ассистентов, каждый из которых параллельно прорабатывал различные математические алгоритмы и сценарии.

Согласно опубликованным OpenAI материалам, перед цифровыми агентами была поставлена задача тратить максимальное количество времени на глубокие рассуждения и проверку промежуточных шагов перед выдачей итогового ответа. Ученые сравнили этот подход с методом школьного учителя, который направляет мысли учеников с помощью точечных указаний и подсказок. Скоординированная работа десятков алгоритмов позволила выстроить математически точную логическую цепочку всего за час. Представители Принстонского университета подчеркнули, что искусственный интеллект уже начал фундаментально менять методологию современных научных исследований.

В то же время исследователи выявили и ключевое слабое место современных генеративных моделей. Эксперименты показали, что ИИ пока не способен эффективно и надежно прогнозировать экстремальные погодные явления. В сфере метеорологии нейросети существенно уступают традиционным физико-математическим системам прогнозирования, опирающимся на фундаментальные законы физики. Поскольку генеративный ИИ обучается преимущественно на исторических данных, он оказывается бессилен при попытке смоделировать резкие климатические аномалии и беспрецедентные погодные катаклизмы, пишет Южный Федеральный.