Частный детский сад закрыли в Сочи из-за нарушений

В Сочи приостановили работу частного детского сада из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Учреждение находится на улице Удачной в Адлерском районе. В детском саду нарушены санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности.
Прокуратура направил иск в Адлерский районный суд Сочи о запрете деятельности детсада до того, как нарушения устранят.
«В период рассмотрения гражданского дела руководством учреждения приняты меры к устранению большей части выявленных нарушений, в связи с чем исковые требования прокурора удовлетворены судом частично», – сообщили в надзорном органе.