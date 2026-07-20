Частный детский сад закрыли в Сочи из-за нарушений

Прокуратура нашла нарушения в частном детском саду в Сочи Фото из архива КП

В Сочи приостановили работу частного детского сада из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Учреждение находится на улице Удачной в Адлерском районе. В детском саду нарушены санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности.

Прокуратура направил иск в Адлерский районный суд Сочи о запрете деятельности детсада до того, как нарушения устранят.

«В период рассмотрения гражданского дела руководством учреждения приняты меры к устранению большей части выявленных нарушений, в связи с чем исковые требования прокурора удовлетворены судом частично», – сообщили в надзорном органе.