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НовостиОбщество20 июля 2026 7:18

Частный детский сад закрыли в Сочи из-за нарушений

Суд приостановил работу частного детского сада в Сочи до устранения нарушений
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура нашла нарушения в частном детском саду в Сочи Фото из архива КП

Прокуратура нашла нарушения в частном детском саду в Сочи Фото из архива КП

В Сочи приостановили работу частного детского сада из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Учреждение находится на улице Удачной в Адлерском районе. В детском саду нарушены санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности.

Прокуратура направил иск в Адлерский районный суд Сочи о запрете деятельности детсада до того, как нарушения устранят.

«В период рассмотрения гражданского дела руководством учреждения приняты меры к устранению большей части выявленных нарушений, в связи с чем исковые требования прокурора удовлетворены судом частично», – сообщили в надзорном органе.