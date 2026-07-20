На Ладожском озере спасли 12 человек с унесенных ветром лодок

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинградской области спасатели успешно эвакуировали 12 человек, включая детей, чьи плавсредства унесло сильным ветром в открытые воды Ладожского озера. Поиски еще двух участников группы в настоящее время продолжаются, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По предварительным данным, группа из 14 человек, среди которых находились пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихой. В пути планы туристов нарушил внезапный шквалистый ветер, который изменил маршрут движения и вынес лодки непосредственно в акваторию Ладожского озера, сообщает Онлайн47.

К спасательной операции оперативно подключились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области из Приозерска и добровольцы. На первом этапе спасатели эвакуировали и доставили в поселок Березово троих детей. Еще двух человек, включая одного ребенка, доставили на берег в Приозерск.

Оставшиеся семь человек (в том числе один ребенок) смогли самостоятельно причалить к острову Селькямарьянсаари, где укрылись от непогоды в ожидании помощи. Позже спасательные подразделения успешно эвакуировали их с острова. К настоящему моменту все 12 человек находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.