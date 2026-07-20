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НовостиОбщество20 июля 2026 7:46

Аэропорт Сочи приостановил работу

Временные ограничения ввели в аэропорту Сочи утром 20 июля
Светлана ОВДЕЙ
Аэропорт Сочи приостановил работу Фото из архива КП

Аэропорт Сочи приостановил работу Фото из архива КП

Аэропорт Сочи приостановил работу утром 20 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы.

На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Все силы и средства работают на защиту города. Жителей и гостей призвали укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

По обновленной информации, аэропорт Сочи возобновил работу. Ограничения сняли в 11:37.

В 11:42 аэропорт Сочи вновь приостановил работу. На территории города объявлена угроза атаки БПЛА.