Аэропорт Сочи приостановил работу Фото из архива КП

Аэропорт Сочи приостановил работу утром 20 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы.

На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Все силы и средства работают на защиту города. Жителей и гостей призвали укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

По обновленной информации, аэропорт Сочи возобновил работу. Ограничения сняли в 11:37.

В 11:42 аэропорт Сочи вновь приостановил работу. На территории города объявлена угроза атаки БПЛА.