Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на подходах к путепроводу и подготовке к досмотру.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что аэропорт Сочи приостановил работу. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

По обновленной информации, движение по Крымскому мосту возобновлено. Проезд открыли в 11:27.