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НовостиОбщество20 июля 2026 7:55

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Проезд по Крымскому мосту ограничили утром 20 июля
Светлана ОВДЕЙ
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Фото из архива КП

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на подходах к путепроводу и подготовке к досмотру.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что аэропорт Сочи приостановил работу. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

По обновленной информации, движение по Крымскому мосту возобновлено. Проезд открыли в 11:27.