В Краснодаре иномарка врезалась в торговый павильон

По факту ДТП проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре иномарка въехала в торговый павильон. ДТП случилось на улице Тургенева утром 19 июля.

39-летний водитель автомобиля Skoda двигался по улице Тургенева со стороны улицы Красных Партизан. На перекрестке с улицей Бабушкина он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой Hyundai. Иномарка под управлением 44-летнего мужчины двигалась по улице Бабушкина со стороны Воровского.

Оба автомобиля изменили траекторию движения. Легковушка Skoda наехала на металлический столбик и врезалась в торговый павильон. Автомобиль Hyundai столкнулся с другим автомобилем Hyundai под управлением 58-летнего мужчины, который стоял на перекрестке.

«В ДТП пострадали водитель и пассажир первого Hyundai и виновник аварии. Все граждане доставлены в медучреждение для оказания помощи. По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что три человека погибли после столкновения иномарок в Кущевском районе. Еще двое пострадали.