В Новороссийске прекратили выдачу талонов на заправки Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске прекращают выдачу талонов на заправки. Электронную запись на АЗС отменили с 20 июля, сообщает администрация города.

Электронную запись больше не ведут ни на горячей линии, ни через чат-бот в МАХ. Водители, которые ранее получили талоны, могут заправиться в указанное в них время.

«Отмена электронной записи связана с увеличением поставок топлива в Новороссийск и существенным сокращением очередей на АЗС», – объяснили в администрации города-героя.

В Новороссийске 20 июля работают 23 заправки. На АЗС продолжают действовать ограничения, которые ввели собственники. Топливо отпускают только в баки – не более 20/30/40/60 литров на один автомобиль.

АИ-100 отпускают на двух заправках, АИ-95 – на 10. АИ-92 в наличии на 13 АЗС, дизельное топливо – на 19 станциях.