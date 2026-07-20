На Кубани более чем в два раза вырос спрос на электромобили с пробегом Фото из архива КП

На Кубани за июнь в 2,4 раза вырос спрос на электромобили с пробегом. Об этом сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Покупатели чаще всего интересовались моделями, которые выпущены с 2012 по 2014 год. Стоимость этих автомобилей составляет до 1 млн рублей. Наибольший спрос в Краснодарском крае зафиксирован на Nissan Leaf. Доля электромобилей на рынке выросла с 41% до 51%, а продажи увеличились почти вдвое.

Вторым в рейтинге самых продаваемых моделей находится автомобиль Tesla Model 3. Продажи выросли с 4 до 7 единиц. Третье место занимает Tesla Model Y – в июне продано пять автомобилей. Четвертым стала модель Zeekr 001, продажи которой увеличились с 2 до 4 штук. Пятым стал автомобиль Evolute i-Pro. В июне куплено 3 таких автомобиля.

При этом на автомобильном рынке доля электромобилей в целом остается незначительной – как и общий объем продаж.

«Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автолюбителей, кто хотел обновить машину и рассматривал “электрички” как один из вариантов. Однако они все еще остаются нишевым товаром и находят свою аудиторию», – говорят аналитики.

Большинство водителей думают о приобретении такого авто не один месяц. По словам аналитиков, покупатели, рассматривая машину на электрической тяге, просчитывают много нюансов.