В Кубанском медуниверситете число иностранных студентов выросло почти на 20%

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В Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) зафиксирован существенный рост интереса со стороны зарубежных абитуриентов. В 2025–2026 учебном году численность обучающихся в вузе иностранных граждан увеличилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом и превысила 1,1 тыс. человек, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе университета.

Всего на данный момент в КубГМУ проходят подготовку более 1160 иностранцев, из которых 961 человек обучается по программам высшего образования. В пятерку стран-лидеров по числу студентов вошли Индия, Китай, Ливан, Казахстан и Туркменистан. Кроме того, в текущем учебном году географию представительства вуза пополнили граждане еще нескольких государств, включая Южную Осетию, Замбию, Буркина-Фасо, Мадагаскар, Того, Тунис, Нигерию и Центрально-Африканскую Республику. Наиболее востребованными направлениями у иностранных учащихся остаются «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». Для подготовки к поступлению иностранцам также доступны курсы довузовского обучения и 47 направлений ординатуры.

Параллельно КубГМУ демонстрирует высокие показатели по выпуску медицинских кадров. В 2026 году университет окончили более 2 тыс. специалистов, включая ординаторов. Из них свыше 1,1 тыс. человек завершили обучение по программам специалитета и среднего профессионального образования, при этом 170 выпускников получили дипломы с отличием.

Вуз также активно наращивает научно-технологический потенциал, сотрудничая с фармацевтическими, ИТ-компаниями и производителями медицинского оборудования в рамках акселерационных программ. За последнее время ученые университета получили 13 патентов на изобретения. В числе ключевых инновационных разработок — создание новых отечественных фармсубстанций, специализированный зонд для забора биологического материала и нейросетевые модели, предназначенные для автоматической диагностики аномалий развития плода.