Боеприпасы уничтожили Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Мины времен Великой Отечественной войны нашли у базы отдыха под Горячим Ключом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпасы обнаружили недалеко от базы отдыха в селе Безымянном. Специалисты группы разминирования ОМОН «Шторм-Юг» обезвредили семь 82-мм минометных мин со следами коррозии.

Кроме того, боеприпасы времен войны нашли в Абинском районе. В Абинске подозрительный предмет заметили в поле. Сотрудники ОМОН определили корпус минометной мины, который не представляет опасности, и передали его полицейским.

Второй сигнал поступил из станицы Шапшугской. Отдыхающие нашли на берегу реки Абин гранату Ф-1 периода Великой Отечественной войны.

«Обнаруженные боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены», – сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, трогать их и перемещать. Необходимо сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.