Эксперт Гончарова назвала главные проблемы и плюсы отдыха в Адыгее

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Республика Адыгея обладает колоссальным рекреационным потенциалом и способна стать альтернативой дорогим курортам Краснодарского края, однако развитию отрасли мешает нехватка транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила эксперт туриндустрии Анна Гончарова в беседе с порталом «Южный федеральный».

Главными преимуществами региона специалист назвала уникальные природные богатства, включая плато Лаго-Наки (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), древние мегалиты-дольмены, каньоны и водопады, а также всемирно известный гастрономический бренд — адыгейский сыр. При этом стоимость размещения и экскурсий в республике сейчас значительно ниже, чем в соседнем Сочи.

Основным сдерживающим фактором для притока туристов остается логистика. По словам Гончаровой, до многих знаковых достопримечательностей сложно добраться без личного автомобиля, а в отдаленных хуторах, где останавливаются путешественники, фиксируются перебои с общественным транспортом. Власти Адыгеи постепенно решают эту проблему: с 2021 года в регионе обновили более 10 участков дорог к туристическим локациям, а сейчас ведется прокладка стратегически важной трассы Гузерипль — плато Лагонаки.