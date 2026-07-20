В Краснодаре временно введут ограничения под Вишняковским мостом Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре временно введут ограничения под Вишняковским мостом. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничение частично введут ночью для благоустройства. С 22:00 20 июля до 04:00 21 июля и с 22:00 21 июля до 04:00 22 июля будут поочередно перекрывать полосы.

Кроме того, на время работ закроют пешеходные проходы. А на участке улицы Вишняковой от улицы Ставропольской до ж/д путепровода движение сузят до одной полосы.

«Это необходимо для строительства современного комплекса для сбора и отвода дождевой воды. С 23 июля будет ограничено движение на участке улицы Вишняковой от улицы Кавказской до улицы Адыгейская Набережная», – сообщили в мэрии Краснодара.