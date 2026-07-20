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НовостиОбщество20 июля 2026 9:47

Не просто оружие, а искусство: Кузнец рассказал о дамасской стали и авторских изделиях

Новосибирский кузнец выковал реплику оружия из фильма «Меч короля Артура»
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Владислав Лужецкий из Новосибирска уже 17 лет занимается кузнечным делом. Его путь начался в 20 лет, а первой по-настоящему значимой работой стал самостоятельно выкованный нож. Сейчас мастер не только кует клинки, но и работает с кожей и деревом, и часто объединяет все три материала в одном изделии.

Процесс создания клинка у Владислава выстроен поэтапно: ковка, шлифовка заготовки, сборка рукояти и финальная заточка. Для кузнеца важно держать под контролем качество на каждом шаге. Среди работ мастера – не только ножи, но и мечи для рыцарских турниров. При этом Владиславу приходится соблюдать баланс: изделия должны выглядеть аутентично, но оставаться безопасными и соответствовать закону.

По словам кузнеца, базовые принципы работы с металлом почти не изменились за столетия: семь главных кузнечных операций актуальны и сегодня.

«Я беру сталь, молот и наковальню. Да, есть пневматический молот, но он лишь помогает работать в одиночку. Он не заменяет ручную ковку, так как многие детали требуют индивидуального подхода», – рассказал Владислав Горсайту.

Основная разница в качестве сырья. Раньше кузнецы сами выплавляли металл из болотной руды, поэтому часто сталкивались с дефектами. Чтобы выровнять структуру стали, мастера многократно складывали и проковывали заготовку, словно месили тесто. Так и рождалась дамасская сталь.

Сегодня металлургические комбинаты поставляют сталь высокого качества, и добывать сырье не нужно. Однако и сейчас есть сложности: у дешевых марок стали нестабильный химический состав, а это влияет на свойства металла. Поэтому Владислав тщательно подбирает материалы.

Особое место в портфолио мастера занимает реплика меча из фильма «Меч короля Артура». Проект потребовал освоения редких техник прямо в процессе работы. Вдохновение Владислав черпает в нордической культуре и эпохе викингов, но делает не музейные копии, а авторские вещи с узнаваемым почерком.

Стоимость клинков у мастера начинается от 15 тысяч рублей. Для Владислава важно сохранить золотую середину: он избегает как излишней вычурности, так и акцентов лишь на пользе. Ему нравится оставлять на изделиях следы ручной работы, ведь так каждый клинок становится уникальным.