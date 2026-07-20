Не просто оружие, а искусство: Кузнец рассказал о дамасской стали и авторских изделиях

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Владислав Лужецкий из Новосибирска уже 17 лет занимается кузнечным делом. Его путь начался в 20 лет, а первой по-настоящему значимой работой стал самостоятельно выкованный нож. Сейчас мастер не только кует клинки, но и работает с кожей и деревом, и часто объединяет все три материала в одном изделии.

Процесс создания клинка у Владислава выстроен поэтапно: ковка, шлифовка заготовки, сборка рукояти и финальная заточка. Для кузнеца важно держать под контролем качество на каждом шаге. Среди работ мастера – не только ножи, но и мечи для рыцарских турниров. При этом Владиславу приходится соблюдать баланс: изделия должны выглядеть аутентично, но оставаться безопасными и соответствовать закону.

По словам кузнеца, базовые принципы работы с металлом почти не изменились за столетия: семь главных кузнечных операций актуальны и сегодня.

«Я беру сталь, молот и наковальню. Да, есть пневматический молот, но он лишь помогает работать в одиночку. Он не заменяет ручную ковку, так как многие детали требуют индивидуального подхода», – рассказал Владислав Горсайту.

Основная разница в качестве сырья. Раньше кузнецы сами выплавляли металл из болотной руды, поэтому часто сталкивались с дефектами. Чтобы выровнять структуру стали, мастера многократно складывали и проковывали заготовку, словно месили тесто. Так и рождалась дамасская сталь.

Сегодня металлургические комбинаты поставляют сталь высокого качества, и добывать сырье не нужно. Однако и сейчас есть сложности: у дешевых марок стали нестабильный химический состав, а это влияет на свойства металла. Поэтому Владислав тщательно подбирает материалы.

Особое место в портфолио мастера занимает реплика меча из фильма «Меч короля Артура». Проект потребовал освоения редких техник прямо в процессе работы. Вдохновение Владислав черпает в нордической культуре и эпохе викингов, но делает не музейные копии, а авторские вещи с узнаваемым почерком.

Стоимость клинков у мастера начинается от 15 тысяч рублей. Для Владислава важно сохранить золотую середину: он избегает как излишней вычурности, так и акцентов лишь на пользе. Ему нравится оставлять на изделиях следы ручной работы, ведь так каждый клинок становится уникальным.